Бастрыкин: Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года

«Есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Следком расценивает деяния украинских силовиков как преступления против мира и человечности, пишет RT. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами расследует эти преступления. С 2014 года следователи возбудили почти 2 тысячи уголовных дел, более 700 человек объявлены в розыск.

Кроме того, Бастрыкин указал, что в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях было завершено расследование 78 дел и вынесены первые приговоры, в том числе в отношении иностранных наемников.

Ранее глава СК сообщил, что из-за действий украинских формирований в Донбассе с 2014 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних, напоминает РИА ФАН.

