Бастрыкин: Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года
Киев готовил нападение на Донбасс в марте прошлого года, у России есть документальные подтверждения планов украинской стороны. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе конференции Конституционного суда в рамках Петербургского международного юридического форума.
«Есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ», — цитирует Бастрыкина ТАСС.
Следком расценивает деяния украинских силовиков как преступления против мира и человечности, пишет RT. Ведомство вместе с другими правоохранительными органами расследует эти преступления. С 2014 года следователи возбудили почти 2 тысячи уголовных дел, более 700 человек объявлены в розыск.
Кроме того, Бастрыкин указал, что в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях было завершено расследование 78 дел и вынесены первые приговоры, в том числе в отношении иностранных наемников.
Ранее глава СК сообщил, что из-за действий украинских формирований в Донбассе с 2014 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних, напоминает РИА ФАН.
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