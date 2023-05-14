Бастрыкин: Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму налоговой задолженности, которую выплатила блогер Елена Блиновская. Глава ведомства дал интервью ТАСС.

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«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», - уточнил председатель СК.

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Конкретные фамилии она не назвала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:НалогиБлогерСледственный КомитетАлександр Бастрыкин

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