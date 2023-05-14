Бастрыкин: Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», - уточнил председатель СК.

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Конкретные фамилии она не назвала, передает «Радиоточка НСН».

