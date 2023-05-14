Бастрыкин: Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму налоговой задолженности, которую выплатила блогер Елена Блиновская. Глава ведомства дал интервью ТАСС.
«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», - уточнил председатель СК.
Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Конкретные фамилии она не назвала, передает «Радиоточка НСН».
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