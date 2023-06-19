Башню XIV века и часть крепостной стены в Пскове передали РПЦ

Псковская епархия русской православной церкви получила в безвозмездное пользование Мстиславскую башню XIV века, а также участок крепостной стены в Пскове. Об акте передачи информирует межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях.

Переданные исторические объекты расположены непосредственно у здания епархии. В РПЦ намерены провести реставрацию и благоустроить территорию.