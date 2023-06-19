Башню XIV века и часть крепостной стены в Пскове передали РПЦ

Псковская епархия русской православной церкви получила в безвозмездное пользование Мстиславскую башню XIV века, а также участок крепостной стены в Пскове. Об акте передачи информирует межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях.

Переданные исторические объекты расположены непосредственно у здания епархии. В РПЦ намерены провести реставрацию и благоустроить территорию.

«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля

Мстиславская башня – единственная сохранилась в Среднем городе и четвертого кольца укреплений Пскова, которые были возведены в 1374-1375 годах. Участок крепостной стены примыкает к Мстиславской башне с одной стороны, а с другой – соприкасается с Власьевской башней. Эти объекты считаются визитной карточкой областного центра.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в министерстве культуры объявили о дальнейшей судьбе иконы «Троица» Андрея Рублева, перенесённой в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи. Реликвию отправят на реставрацию в центре имени Грабаря, после чего передадут в Троице-Сергиеву Лавру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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