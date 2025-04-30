Путин призвал различать патриотизм и национализм

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму.

По словам главы государства, национализм не ограничивается любовью к собственной нации, а, напротив, часто строится на вражде к другим народам и государствам. Он подчеркнул, что это делает национализм опасной идеологической платформой, способной перерасти в более радикальные формы.