Путин призвал различать патриотизм и национализм
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму.
По словам главы государства, национализм не ограничивается любовью к собственной нации, а, напротив, часто строится на вражде к другим народам и государствам. Он подчеркнул, что это делает национализм опасной идеологической платформой, способной перерасти в более радикальные формы.
В отличие от этого, отметил президент, патриотизм заключается в любви к своей Родине без отрицания или неприязни к другим. Он добавил, что особенно важно осознавать эту разницу в условиях многонационального состава России и с учетом новых территориальных реалий.
Марафон «Знание. Первые» проходит в Москве при поддержке российского общества «Знание», передает «Радиоточка НСН».
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