Путин: Оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предложили сдаться

Президент России отметил, что сейчас украинские бойцы прячутся в подвалах, а вражеские подразделения разрознены. Путин также добавил, что солдаты ВСУ просят эвакуации, но организовать ее невозможно, так как «там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

