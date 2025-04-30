Путин: Оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предложили сдаться

Российский лидер Владимир Путин заявил во время марафона «Знание. Первые», что военнослужащим ВСУ, оставшимся в Курской области, предлагают сдаться. Трансляция мероприятия доступна в соцсети «ВКонтакте».

Хинштейн: С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

Президент России отметил, что сейчас украинские бойцы прячутся в подвалах, а вражеские подразделения разрознены. Путин также добавил, что солдаты ВСУ просят эвакуации, но организовать ее невозможно, так как «там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВСУВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры