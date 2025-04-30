Путин: Оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предложили сдаться
Российский лидер Владимир Путин заявил во время марафона «Знание. Первые», что военнослужащим ВСУ, оставшимся в Курской области, предлагают сдаться. Трансляция мероприятия доступна в соцсети «ВКонтакте».
Президент России отметил, что сейчас украинские бойцы прячутся в подвалах, а вражеские подразделения разрознены. Путин также добавил, что солдаты ВСУ просят эвакуации, но организовать ее невозможно, так как «там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей, еще 430 были доставлены в больницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru