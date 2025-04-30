Против писателя Дмитрия Быкова возбудили дело о фейках про армию
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), который подозревается в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно официальному сообщению, Быкову вменяется нарушение пункта «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающей ответственность за публичное распространение фейков о Вооруженных силах России.
Помимо этого, его также подозревают в уклонении от выполнения обязанностей, установленных для лиц, признанных иностранными агентами (часть 2 статьи 330.1 УК).
Следственные органы Главного следственного управления СК по Москве ведут производство по делу. Ведомство уточнило, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможном объявлении Быкова в розыск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поблагодарил россиян за доверие в новом документальном фильме
- США ждут ответа Киева для финализации сделки по ресурсам
- Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября
- Против писателя Дмитрия Быкова возбудили дело о фейках про армию
- СМИ: Западные компании проконсультировались с юристами насчет возвращения в Россию
- Путин: Оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предложили сдаться
- Путин призвал различать патриотизм и национализм
- Путин рассказал, как письмо деда изменило его взгляд на войну
- Путин заявил о скрытой поддержке России среди жителей Европы
- Карлсон назвал Зеленского врагом США и поставил под сомнение его легитимность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru