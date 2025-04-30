Против писателя Дмитрия Быкова возбудили дело о фейках про армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), который подозревается в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно официальному сообщению, Быкову вменяется нарушение пункта «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающей ответственность за публичное распространение фейков о Вооруженных силах России.

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Помимо этого, его также подозревают в уклонении от выполнения обязанностей, установленных для лиц, признанных иностранными агентами (часть 2 статьи 330.1 УК).

Следственные органы Главного следственного управления СК по Москве ведут производство по делу. Ведомство уточнило, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможном объявлении Быкова в розыск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Уголовное ДелоПисателиДмитрий Быков

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