Против писателя Дмитрия Быкова возбудили дело о фейках про армию

Помимо этого, его также подозревают в уклонении от выполнения обязанностей, установленных для лиц, признанных иностранными агентами (часть 2 статьи 330.1 УК).

Следственные органы Главного следственного управления СК по Москве ведут производство по делу. Ведомство уточнило, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможном объявлении Быкова в розыск, передает «Радиоточка НСН».

