«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля
16 июня 202318:19
«Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Также отмечается, что Минкультуры готовит документы о передаче святыни в безвозмездное пользование РПЦ.
Высказывания о саботаже со стороны Минкультуры о передаче «Троицы» не имеют никаких оснований, также заявили в РПЦ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru