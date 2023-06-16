«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля

«Троица» Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

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Также отмечается, что Минкультуры готовит документы о передаче святыни в безвозмездное пользование РПЦ.

Высказывания о саботаже со стороны Минкультуры о передаче «Троицы» не имеют никаких оснований, также заявили в РПЦ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Русская Православная ЦерковьХрам Христа Спасителя

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