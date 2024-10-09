Башкирия возглавила топ регионов, где делают самый вкусный мед в России

Так, согласно результатам опроса, более 35% россиян считают, что самый вкусный мед в России делают именно в Башкирии, отмечает «Газета.Ru». Еще 14,4% респондентов выразили мнение, что самый вкусный мед в Алтайском крае, а около 5% опрошенных считают, что лучший мед производят в Татарстане. В пятерку регионов с лучшим медов также вошли Краснодарский край и Ростовская область.

Россияне также рассказали о том, какой мед любят больше всего. Самым популярным ответом стал липовый мед (за него проголосовали порядка 20% опрошенных), еще 18% респондентов заявили, что самым вкусным медом является цветочный, около 12% назвали самым вкусным гречишный мед.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин в беседе с НСН заявил, что массовая гибель пчел в России связана с пестицидами, которые активно используют аграрии, страна вынуждена завозить материал из Узбекистана, при этом южные пчелы также плохо выживают в российских условиях.

