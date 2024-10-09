Башкирия возглавила топ регионов, где делают самый вкусный мед в России
Башкирия, Алтайский край и Татарстан возглавили топ мест, где делают самый вкусный мед в России, следует из результатов опроса сервиса путешествий tutu.
Так, согласно результатам опроса, более 35% россиян считают, что самый вкусный мед в России делают именно в Башкирии, отмечает «Газета.Ru». Еще 14,4% респондентов выразили мнение, что самый вкусный мед в Алтайском крае, а около 5% опрошенных считают, что лучший мед производят в Татарстане. В пятерку регионов с лучшим медов также вошли Краснодарский край и Ростовская область.
Россияне также рассказали о том, какой мед любят больше всего. Самым популярным ответом стал липовый мед (за него проголосовали порядка 20% опрошенных), еще 18% респондентов заявили, что самым вкусным медом является цветочный, около 12% назвали самым вкусным гречишный мед.
Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин в беседе с НСН заявил, что массовая гибель пчел в России связана с пестицидами, которые активно используют аграрии, страна вынуждена завозить материал из Узбекистана, при этом южные пчелы также плохо выживают в российских условиях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
- Башкирия возглавила топ регионов, где делают самый вкусный мед в России
- В Сочи пропала обладательница самых больших губ в России
- Минобороны: Российские войска нанесли удары по энергообъектам Украины
- Сборная РФ завершат сбор 10 октября, если ей не найдут соперника
- Жуков: Фильм «Руки вверх!» отражает путь группы и историю страны
- Бывшая жена Майкла Джексона заявила в своих мемуарах, что артист был девственником до 35 лет
- Зеленский прибыл с визитом в Хорватию
- Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл-Стамбул
- СМИ: Певица Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru