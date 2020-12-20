Бару «Барвиха Lounge» грозит закрытие на три месяца за нарушение антикоронавирусных мер
Бар «Барвиха Lounge» в Даниловском районе оказался под угрозой закрытия на 90 суток из-за нарушений мер против COVID-19, рассказал журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар «Барвиха Lounge». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны», - уточнил Поповский.
Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее под эту же статью попала администрация «ГлавClub» за нарушения на концерте группы «Кровосток».
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