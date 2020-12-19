Бар «Квартира» могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы с помощью ОМОНа вскрыли бар «Квартира» в Пресненском районе, чтобы проверить соблюдение антиковидных ограничений в столице. За заблокированными дверями обслуживали гостей без соблюдения социальной дистанции. Теперь бар могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Сергей Козлов.

Новые ковидные ограничения начинают действовать в Москве

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы», - пояснил Козлов.

Соседнее заведение «Никуда не едем», а также ряд других оказались в списке нарушителей антиковидного указа мэра Москвы.

КоАП предусматривает за подобные нарушения до 300 тыс. рублей штрафа юрлицу. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, штрафные санкции вырастут до 1 млн. рублей или приостановят деятельность предпринимателей до 90 суток.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:НарушенияКоронавирусМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры