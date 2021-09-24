Барщевский вспомнил о «беспредельщиках» в связи с арестом топ-менеджера «Новатэка»
Михаил Барщевский сказал НСН, что у Марка Джетвея, скорее всего, действительно есть проблемы со «зверским» налоговым законодательством США.
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не усматривает политическую составляющую в аресте в США топ-менеджера «Новатэка» Марка Джетвея, имеющего российское гражданство.
Ранее сообщалось, что зампреда правления «Новатэка» арестовали в США из-за неуплаты налогов с $93 млн. По данным Минюста США, Джетвей скрывал деньги на офшорных счетах. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы - до 20 лет.
«Искать ли здесь какую-то политическую подоплеку, давление на Россию? Не уверен, не думаю. Скорее всего, у этого человека действительно есть проблемы с налоговым законодательством США. При этом оно совершенно зверское, но не в плане бесчеловечности, а очень-очень жесткое и очень регламентированное. Поэтому содержательно я не могу сказать, что он не виновен. Я бы не стал рассматривать его арест, как давление на Россию», - сказал Барщевский.
При этом он сравнил правовые действия США с правилами «беспредельщиков» на Арбате.
«В старые времена в Замоскворечье или на Арбате было, что тот, кто сильнее, – тот устанавливает свои правила и делает, что хочет, то есть беспредельничает. США сегодня признают те нормы международного права, которые им выгодны, а когда им не выгодно, они говорят, что давайте будем по новым правилам. То же самое в отношении экстерриториальной юстиции. Они считают возможным привлекать к ответственности граждан третьих стран за преступления, якобы совершенные в третьих странах», - пояснил юрист.
Барщевский также высказал мнение, что действующие в США законы делают рискованным для богатых людей проживание в этой стране.
«После таких случаев пусть каждый сам думает, где жить – в Америке, Финляндии или России. Мне кажется, что жить в Америке для богатых людей всегда в большой степени рискованно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова оказать содействие Марку Джетвею, однако не может вмешиваться в действия властей США.
«Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела, и, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие», - цитирует Пескова «Интерфакс».
При этом он отметил, что топ-менеджер «Новатэка» также является гражданином США и «несет в плане налогов определенные обязательства». «В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы», - подчеркнул Песков.
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