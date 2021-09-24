Барщевский вспомнил о «беспредельщиках» в связи с арестом топ-менеджера «Новатэка»

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не усматривает политическую составляющую в аресте в США топ-менеджера «Новатэка» Марка Джетвея, имеющего российское гражданство.

Ранее сообщалось, что зампреда правления «Новатэка» арестовали в США из-за неуплаты налогов с $93 млн. По данным Минюста США, Джетвей скрывал деньги на офшорных счетах. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы - до 20 лет.