Тиньков и Минюст США достигли соглашения по делу о налогах
Бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с министерством юстиции США по делу о нарушении налогового законодательства Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы в базе суда Северного округа штата Калифорния.
Стороны подали на рассмотрение ходатайство, в котором отмечается достижение соглашения по урегулированию дела. Российский предприниматель и Минюст попросили назначить судебное заседание на 1 октября.
Налоговая служба США в 2020 году предъявила Тинькову обвинения в нарушении законодательства, подчеркнув, что бизнесмен при отказе от гражданства США в 2013 году предоставил заведомо ложные сведения о своих активах. По обвинениям американской стороны Тинькову грозило до шести лет тюремного заключения.
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