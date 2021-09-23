Зампред правления «Новатэка» арестован в США

Отмечается, что ему грозит длительный срок лишения свободы - до 20 лет. По данным Минюста США, Джитвэй скрывал деньги на офшорных счетах.

Отмечается также , что зампред правления «Новатэка» использовал мошеннические схемы для ухода от уплаты налогов, в частности, при помощи супруги-россиянки.

«Новатэк» - компания-производитель природного газа в России. Основана в 1994 году.



