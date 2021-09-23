Зампред правления «Новатэка» арестован в США

Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй арестован в США из-за неуплаты налогов с 93 млн долларов, передает РИА Новости.

Глава «Новатэка» назвал текущие цены на газ «сверхненормальными»

Отмечается, что ему грозит длительный срок лишения свободы - до 20 лет. По данным Минюста США, Джитвэй скрывал деньги на офшорных счетах.

Отмечается также , что зампред правления «Новатэка» использовал мошеннические схемы для ухода от уплаты налогов, в частности, при помощи супруги-россиянки.

«Новатэк» - компания-производитель природного газа в России. Основана в 1994 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры