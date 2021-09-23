Зампред правления «Новатэка» арестован в США
Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй арестован в США из-за неуплаты налогов с 93 млн долларов, передает РИА Новости.
Отмечается, что ему грозит длительный срок лишения свободы - до 20 лет. По данным Минюста США, Джитвэй скрывал деньги на офшорных счетах.
Отмечается также , что зампред правления «Новатэка» использовал мошеннические схемы для ухода от уплаты налогов, в частности, при помощи супруги-россиянки.
«Новатэк» - компания-производитель природного газа в России. Основана в 1994 году.
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