Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов

В частности, Барщевский привел в пример КоАП Москвы, где предусматривается ответственность жителей города за нарушение введенного режима повышенной готовности. Он также отметил, что такие полномочия обеспечиваются законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, в Москве была введена административная ответственность за нарушение режима изоляции и отсутствие пропусков на передвижение. Столичные власти ввели за подобные нарушения штрафы до 5 тысяч рублей.

