Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов
Полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский заявил, что применение региональных штрафов полностью согласуется с предоставленными полномочиями всем субъектам РФ. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
В частности, Барщевский привел в пример КоАП Москвы, где предусматривается ответственность жителей города за нарушение введенного режима повышенной готовности. Он также отметил, что такие полномочия обеспечиваются законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Напомним, в Москве была введена административная ответственность за нарушение режима изоляции и отсутствие пропусков на передвижение. Столичные власти ввели за подобные нарушения штрафы до 5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- Шквал в Москве повалил более 130 деревьев
- В Кремле «отодвинули» пик по коронавирусу на середину мая
- Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
- Стала известна причина смерти замглавы департамента культуры Москвы
- Минсельхоз исключил дефицит продовольствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru