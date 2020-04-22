Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов

Полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский заявил, что применение региональных штрафов полностью согласуется с предоставленными полномочиями всем субъектам РФ. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

За сутки в Москве выявили свыше 1400 нарушителей режима повышенной готовности

В частности, Барщевский привел в пример КоАП Москвы, где предусматривается ответственность жителей города за нарушение введенного режима повышенной готовности. Он также отметил, что такие полномочия обеспечиваются законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, в Москве была введена административная ответственность за нарушение режима изоляции и отсутствие пропусков на передвижение. Столичные власти ввели за подобные нарушения штрафы до 5 тысяч рублей.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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