За сутки в Москве выявили свыше 1400 нарушителей режима повышенной готовности

За последние сутки в Москве е за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законом оснований полицейскими составлено почти 1,4 тыс. протоколов Такие данные привел министр правительства столицы, руководитель Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено больше 20 тысяч протоколов, добавил он.

При этом среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по Москве сократилось на 25-30%.

Однако Данчиков посетовал, что в последнее время все чаще фиксируются случаи, когда когда родители с детьми или дети старшего возраста без взрослых собираются на детских площадках.



Также большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Все это способствует распространению коронавирусной инфекции, посетовали в мэрии.



Сейчас московские улицы патрулируют более 13 тысяч сотрудников полиции, трех сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников.

