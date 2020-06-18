Барнаульцы до смерти закормили обитателей зоопарка после его открытия

Посетители барнаульского зоопарка, который открылся 8 июня после снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения COVID-19, закормили его обитателей до смерти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление директора зоосада Сергея Писарева. Он рассказал, что гости, бросающие животным корм, который им совершенно не подходит, в частности, отравили трёх белок. Также мужчина уточнил, что пострадали и другие обитатели зоопарка – отравился олень, которого также накормили посетители. По той же причине едва не погибла пантера.

В связи с этим Сергей Писарев ещё раз обратился ко всем гостям зоопарка с убедительной просьбой ни в коем случае не кормить животных.

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К слову, в Москве с 16 июня начался очередной этап выхода из ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Со вторника в столице возобновили работу Московский зоопарк, летние веранды кафе и ресторанов, кроме того, началось оказание плановой помощи в стоматологиях, открылись библиотеки и службы проката, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:КоронавирусЖивотныеЗоопаркБарнаул
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