Барнаульцы до смерти закормили обитателей зоопарка после его открытия

Посетители барнаульского зоопарка, который открылся 8 июня после снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения COVID-19, закормили его обитателей до смерти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление директора зоосада Сергея Писарева. Он рассказал, что гости, бросающие животным корм, который им совершенно не подходит, в частности, отравили трёх белок. Также мужчина уточнил, что пострадали и другие обитатели зоопарка – отравился олень, которого также накормили посетители. По той же причине едва не погибла пантера.

В связи с этим Сергей Писарев ещё раз обратился ко всем гостям зоопарка с убедительной просьбой ни в коем случае не кормить животных.