Бари Алибасов устроил драку в эфире Первого канала

72-летний создатель группы «На-На» Бари Алибасов вновь оказался в центре внимания. На этот раз он затеял драку в эфире федерального канал. Очередной выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный известному продюсеру, закончился дракой. Отмечается, что Алибасов попытался ударить свою подругу Ляну Фридман. Потасовка началась после нелестных реплик Фридман в адрес супруги продюсера - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Женщина уверяла, что все беды Бари Алибасова начались после того, как в его жизни появилась вдовы Василия Шукшина. Шоумен посчитал эти высказывания неуместными и попытался ударить Ляну Фридман. Она, в свою очередь, была вынуждена покинуть съемочную площадку в слезах.