Бари Алибасов устроил драку в эфире Первого канала
72-летний создатель группы «На-На» Бари Алибасов вновь оказался в центре внимания. На этот раз он затеял драку в эфире федерального канал. Очередной выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный известному продюсеру, закончился дракой. Отмечается, что Алибасов попытался ударить свою подругу Ляну Фридман. Потасовка началась после нелестных реплик Фридман в адрес супруги продюсера - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Женщина уверяла, что все беды Бари Алибасова начались после того, как в его жизни появилась вдовы Василия Шукшина. Шоумен посчитал эти высказывания неуместными и попытался ударить Ляну Фридман. Она, в свою очередь, была вынуждена покинуть съемочную площадку в слезах.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов попал в зону пристального внимания СМИ. Причиной стала госпитализация продюсера, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Впоследствии выяснилось, что создатель группы «На-На» лишь отхлебнул опасное средство, не успев его проглотить. Это и позволило ему избежать более серьёзных проблем со здоровьем. После этого многие сочли, что вся история с отравлением — не больше чем пиар-акция. Сам Бари Алибасов категорически отрицает все подобные заявления.
В свою очередь, PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в беседе с НСН объяснил, почему общественность начала сомневаться в подлинности проблем со здоровьем создателя коллектива. Он пояснил, что слухи об обмане появились из-за ток-шоу, которые посетил Алибасов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето
- Минздрав предложил продавать алкоголь вдали от жилых районов