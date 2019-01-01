Общество

Бари Алибасов устроил драку в эфире Первого канала

17 июля16:51

72-летний создатель группы «На-На» Бари Алибасов вновь оказался в центре внимания. На этот раз он затеял драку в эфире федерального канал. Очередной выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный известному продюсеру, закончился дракой. Отмечается, что Алибасов попытался ударить свою подругу Ляну Фридман. Потасовка началась после нелестных реплик Фридман в адрес супруги продюсера - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Женщина уверяла, что все беды Бари Алибасова начались после того, как в его жизни появилась вдовы Василия Шукшина. Шоумен посчитал эти высказывания неуместными и попытался ударить Ляну Фридман. Она, в свою очередь, была вынуждена покинуть съемочную площадку в слезах.

Алибасов рассказал о мести со стороны Первого канала

Напомним, в начале июня Бари Алибасов попал в зону пристального внимания СМИ. Причиной стала госпитализация продюсера, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Впоследствии выяснилось, что создатель группы «На-На» лишь отхлебнул опасное средство, не успев его проглотить. Это и позволило ему избежать более серьёзных проблем со здоровьем. После этого многие сочли, что вся история с отравлением — не больше чем пиар-акция. Сам Бари Алибасов категорически отрицает все подобные заявления.

В свою очередь, PR-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин в беседе с НСН объяснил, почему общественность начала сомневаться в подлинности проблем со здоровьем создателя коллектива. Он пояснил, что слухи об обмане появились из-за ток-шоу, которые посетил Алибасов.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Бари АлибасовОтравлениеПервый Канал