«Убытков нет»: Отмена льгот для авиакомпаний на Дальнем Востоке не повысит цены

«Льготный режим на Дальнем Востоке вводился не для помощи компаниям, которые летают из Центральной России на Дальний Восток, а чтобы поддержать региональных перевозчиков. Государство внесло свою лепту в доступность авиабилетов, при этом многие направления на Дальнем Востоке еще и субсидируются параллельно. Дело в том, что в 2023 году большинство авиакомпаний показали прибыль, несмотря на сокращение объемов субсидирования. В тяжелый период государство оказало поддержку, поэтому льготный режим предлагают отменить», - рассказал он.

По его словам, возврат к обычным тарифам не повлияет на стоимость авиабилетов, государство сегодня продолжает субсидировать все убыточные рейсы.

«Надо понимать, что расходы перевозчиков на аэронавигацию занимают в стоимости авиабилетов единицы процентов. Поэтому возвращение к обычной тарифной сетке не скажется на стоимости билетов или рентабельности компаний. Как летали авиакомпании, так и будут летать. При этом субсидии, повторюсь, остаются. Я вообще не знаю сейчас об убыточных рейсах в регион. Никто в убыток себе летать не будет, авиакомпании у нас все коммерческие. Если мы говорим про убыточность без субсидий, таких рейсов много. Именно поэтому такая поддержка и существует. Государство субсидирует все убыточные рейсы», - подытожил собеседник НСН.

Ранее депутаты попросили ФАС проверить скачок цен на авиабилеты в экономическом классе. Речь идет о билетах внутри страны. По словам депутатов, стоимость перелета в салоне экономкласса выросла на 42 процента, что противоречит поставленной главой государства Владимиром Путиным цели по увеличению интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».