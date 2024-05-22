«Убытков нет»: Отмена льгот для авиакомпаний на Дальнем Востоке не повысит цены
Роман Гусаров заявил НСН, что в 2023 году многие авиакомпании показали прибыль, при этом государство сохраняет субсидии на убыточных направлениях.
Отмена льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке не повысит цены на авиабилеты, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН. Он отметил, что почти все перевозчики в 2023 году показали прибыль, а субсидии для убыточных направлений государство сохранит.
Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант». Регулятор установил для региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд руб. Теперь в авиакомпаниях предупреждают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток.
«Льготный режим на Дальнем Востоке вводился не для помощи компаниям, которые летают из Центральной России на Дальний Восток, а чтобы поддержать региональных перевозчиков. Государство внесло свою лепту в доступность авиабилетов, при этом многие направления на Дальнем Востоке еще и субсидируются параллельно. Дело в том, что в 2023 году большинство авиакомпаний показали прибыль, несмотря на сокращение объемов субсидирования. В тяжелый период государство оказало поддержку, поэтому льготный режим предлагают отменить», - рассказал он.
По его словам, возврат к обычным тарифам не повлияет на стоимость авиабилетов, государство сегодня продолжает субсидировать все убыточные рейсы.
«Надо понимать, что расходы перевозчиков на аэронавигацию занимают в стоимости авиабилетов единицы процентов. Поэтому возвращение к обычной тарифной сетке не скажется на стоимости билетов или рентабельности компаний. Как летали авиакомпании, так и будут летать. При этом субсидии, повторюсь, остаются. Я вообще не знаю сейчас об убыточных рейсах в регион. Никто в убыток себе летать не будет, авиакомпании у нас все коммерческие. Если мы говорим про убыточность без субсидий, таких рейсов много. Именно поэтому такая поддержка и существует. Государство субсидирует все убыточные рейсы», - подытожил собеседник НСН.
Ранее депутаты попросили ФАС проверить скачок цен на авиабилеты в экономическом классе. Речь идет о билетах внутри страны. По словам депутатов, стоимость перелета в салоне экономкласса выросла на 42 процента, что противоречит поставленной главой государства Владимиром Путиным цели по увеличению интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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