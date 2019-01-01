АРБ: Запрет на смартфоны в банках спасёт данные россиян

В России банковским служащим могут запретить пользоваться смартфонами на работе. Как сообщают «Известия», инициативу поддержали две профильные банковские ассоциации. Там считают, что такие меры необходимы для защиты личных данных клиентов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил о том, что это вынужденные, но необходимые меры.

«Инициатива эта коллективная, просто нами она поддержана. Никаких особо негативных эмоций быть не может, только позитивные, связанные с защитой информации. Потому что один из источников утечки – сотрудники, которые, в силу каких-то соображений, возможно, меркантильных чувств или обид, имея доступ к информации, считают, что в какой-то момент они могут использовать ее по своему разумению», - сказал Тосунян.

Собеседник НСН отметил, что запрет на использование смартфонов не ограничит права самих сотрудников, так как на рабочем месте они могут использовать обычные кнопочные телефоны.