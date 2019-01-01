Снятие наличных в магазинах — готовы ли к такому удобству россияне?

Обналичить денежные средства с банковских карт на кассах магазинов можно будет по всей России, сообщил «Известиям» замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Сейчас снять средства с помощью касс магазинов могут только жители удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то, что в крупных городах достаточно много банкоматов, услуга должна стать востребованной и там. Магазинам также будет выгодно нововведение, поскольку за проведение операций они будут получать комиссию, которая окупит эквайринг.

Еще в феврале прошлого года идею снятия наличных на кассе магазина поддержала Федеральная антимонопольная служба России при условии, что клиенты будут использовать банковские карты для оплаты товаров в данных точках. Увидел пользу в инициативе и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН. Однако он предупредил, что идея может не понравиться банкам.