Эксперт: Блокировка карт откроет банкам возможности для мошенничества

Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН отметил, что для воплощения такой инициативы необходимо четко продумать алгоритм ее работы, чтобы избежать мошеннических схем со стороны банков.

«Первоначально речь шла не о блокировке карты, а о блокировке суммы. И банк, который это предложил, уже давно, если не ошибаюсь, более года делает такой же контроль, чтобы не списать средства, так называемые, социальные, когда приходят исполнительные листы. Поэтому, действительно, для кредитных организаций технологически нет большой сложности блокировать именно странные суммы. Наверное, дальше, когда происходило обсуждение, кто-то сказал, что не готов блокировать именно сумму, потому что это требует неких настроек и работы аналитической, поэтому давайте-ка просто заблокируем карты! И тут как раз-таки и может возникнуть тот самый риск, который мы видим, к сожалению, в другом случае. Сейчас очень часто блокируют счета юридических лиц, а потом вдруг ни с того, ни с сего говорят: “Да нет проблем» мы выпустим деньги в другой банк, если ты заплатишь комиссию, которая в договоре была прописана”. Понятно, что как только возникает возможность, то бутерброд упадет маслом вниз и недобросовестные практики появятся. В том то весь риск и состоит этого разумного предложения», - заявил он.

Однако в целом Мехтиев поддержал предложение Ассоциация банков России о блокировке карт, которые подозреваются в зачислении на них мошеннически списанных средств. В то же время эксперт порекомендовал именно суммы, а не полностью счет.

«Но да, эту инициативу в целом надо поддерживать, но нужно быть внимательным в том, как она будет реализована. Я бы все-таки шел на то, чтобы блокировались суммы, а не целиком платежные инструмент. Понятно, что не все указывают назначение платежа. Но если суммы странные, частота странная, источник странный, то почему бы банку действительно не предупредить о возможном странном поступлении средств и заблокировать эту сумму. Но тогда банк обязан проинформировать человека, а тот обязан реагировать», - заключил собеседник НСН.

Ранее россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций.



