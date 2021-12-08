Банкир посоветовал экстренно избавляться от аннулированных карт и счетов

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что россиянам следует как можно быстрее закрыть аннулированные банковские карты и связанные с ними счета, сообщает NEWS.ru.

Эксперт рассказал, как мошенники могут определить баланс банковской карты жертвы

По его словам, за открытый счёт с гражданина могут взимать даже мизерную плату, а ранее бесплатная карта, по решению банка, может стать платной. Также персональная информация может попасть к хакерам или мошенникам.

«Сама карта становится объектом риска, если ею кто-то воспользуется, мошенники или хакеры могут попробовать получить на этот счёт кредит», - подчеркнул эксперт.

Тосунян добавил, что «всё, что не работает, должно быть утилизировано», поэтому следует либо закрыть счёта и карты через онлайн-банк, либо написать заявление в отделении кредитной организации.

Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова заявила, что если у клиентов есть «пассивные» банковские карты, то с них могут снимать нежелательную комиссию.

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ФОТО: РИА Новости
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