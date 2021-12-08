Стало известно, чем опасны «пассивные» банковские карты

Если у клиентов есть «пассивные» банковские карты, то с них могут снимать нежелательную комиссию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерину Семерикову.

По ее словам, наличие у гражданина карт, которыми он не пользуется, опасно и тем, что иму могут навязываться дополнительные услуги. К тому же вероятна утечка данных пользователей.

«Самое безобидное, что может произойти — это звонки из кол-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны», заявила она.

Семерикова добавила, что сейчас часто появляются карты, для бесплатного обслуживания которых требуется проведение минимальной суммы транзакции, совершающейся в расчетный период.

К тому же, добавила она, иногда клиенты используют карту для получения зарплаты с автоматическим бесплатным обслуживанием и лишают себя привилегии, когда переходят на другой зарплатный проект.