Стало известно, чем опасны «пассивные» банковские карты
Если у клиентов есть «пассивные» банковские карты, то с них могут снимать нежелательную комиссию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерину Семерикову.
По ее словам, наличие у гражданина карт, которыми он не пользуется, опасно и тем, что иму могут навязываться дополнительные услуги. К тому же вероятна утечка данных пользователей.
«Самое безобидное, что может произойти — это звонки из кол-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны», заявила она.
Семерикова добавила, что сейчас часто появляются карты, для бесплатного обслуживания которых требуется проведение минимальной суммы транзакции, совершающейся в расчетный период.
К тому же, добавила она, иногда клиенты используют карту для получения зарплаты с автоматическим бесплатным обслуживанием и лишают себя привилегии, когда переходят на другой зарплатный проект.
По данным Банка России, по итогам третьего квартала, во владении россиян было 319,8 миллионов карт. Из них граждане пользовались только 224,3 миллионами. Так, количество неактивных карт на тот момент составило 95,5 миллионов, что на 4,2% больше, чем в прошлом году.
Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества. Теперь злоумышленники заставляют пользователей не только брать кредиты, но и продавать или закладывать жилье.
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