Эксперт рассказал, как мошенники могут определить баланс банковской карты жертвы

Злоумышленники могут выяснить баланс банковской карты своей жертвы несколькими способами, в том числе связавшись с банком. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, один из самых распространенных способов узнать баланс — выполнить операцию оплаты картой с помощью всех украденных данных. Кроме того, мошенники могут уточнить остаток средств на карте, позвонив оператору банка или отправив СМС на номер кредитной организации, пишет РИА ФАН.

Щельцин подчеркнул, что злоумышленники могут украсть большую часть конфиденциальных банковских данных благодаря использованию удобных и быстрых сервисов. Кроме того, иногда потенциальные жертвы сами отдают свои данные в руки мошенников посредством социальной инженерии.

