Банки заявили о случаях двойного оформления льготной ипотеки

Отмечается, что данную информацию подтвердили в ДОМ.РФ, управляющий директор которого Светлана Некрасова указала, что «схема не носила массовый характер».

Уточняется, что с 2023 года оформить льготную ипотеку можно лишь один раз. Недобросовестные заемщики воспользовались тем, что информация из бюро кредитных историй (БКИ) о новых кредитах поступает банкам в среднем в течение трёх дней, что даёт время получить ипотеку в другой организации.

Таким образом на гражданина будут оформлены два кредита с господдержкой, однако государственная субсидия предназначается только первой организации, в которую обратился клиент.

«Схема банкам известна, но полностью исключить такие ситуации без ухудшения клиентского сервиса в настоящее время невозможно», — заключил один из источников агентства.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ может продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, так как программа имеет важный социальный характер, сообщает RT.

