Банки заявили о случаях двойного оформления льготной ипотеки
Российские банки заявили о выявлении случаев оформления двух и более льготных ипотечных займов на одного человека, пишут «Известия» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Отмечается, что данную информацию подтвердили в ДОМ.РФ, управляющий директор которого Светлана Некрасова указала, что «схема не носила массовый характер».
Уточняется, что с 2023 года оформить льготную ипотеку можно лишь один раз. Недобросовестные заемщики воспользовались тем, что информация из бюро кредитных историй (БКИ) о новых кредитах поступает банкам в среднем в течение трёх дней, что даёт время получить ипотеку в другой организации.
Таким образом на гражданина будут оформлены два кредита с господдержкой, однако государственная субсидия предназначается только первой организации, в которую обратился клиент.
«Схема банкам известна, но полностью исключить такие ситуации без ухудшения клиентского сервиса в настоящее время невозможно», — заключил один из источников агентства.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ может продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, так как программа имеет важный социальный характер, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru