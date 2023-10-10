Минпромторг: Льготную ипотеку для работников ОПК запустят до конца года

Предполагается, что льготная ипотека под 5% для сотрудников ОПК будет охватывать как новостройки, так и вторичное жильё. Однако вторая составляющая распространяется только на города, где нет первичного. Кроме того, такой ипотекой можно буде воспользоваться для строительство частных домов.

Максимальная сумма займа составит 9 миллионов рублей в регионах с населением менее 1 млн человек и вдвое больше в субъектах с большим числом жителей. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Госдуме предложили в целом ужесточить условия выдачи льготной ипотеки во всех её разновидностях.

