Минпромторг: Льготную ипотеку для работников ОПК запустят до конца года

Получение льготной ипотеки станет доступной для работников оборонно-промышленного комплекса России до конца текущего года. Такие сроки назвал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, передает ТАСС.

По его словам, принципиально решение принято президентом. Сейчас идёт подготовка необходимого подзаконного документа. При этом конкретные сроки Шпак затруднился обозначить.

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Предполагается, что льготная ипотека под 5% для сотрудников ОПК будет охватывать как новостройки, так и вторичное жильё. Однако вторая составляющая распространяется только на города, где нет первичного. Кроме того, такой ипотекой можно буде воспользоваться для строительство частных домов.

Максимальная сумма займа составит 9 миллионов рублей в регионах с населением менее 1 млн человек и вдвое больше в субъектах с большим числом жителей. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Госдуме предложили в целом ужесточить условия выдачи льготной ипотеки во всех её разновидностях.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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