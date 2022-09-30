Банки ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста

После объявления о частичной мобилизации в России некоторые банки страны начали переводить мужчин призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили систему оценки кредитоспособности лиц, сообщают «Известия».

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Теперь их шансы на одобрение займа минимальны. Однако в любом случае финансовые учреждения будут оценивать индивидуальные характеристики потенциального заемщика.

Отмечается, что в сложившихся условиях россияне указанной категории имеют меньше шансов на получение кредита, чем другие вероятные заемщики.

Ранее в Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведениям об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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