Банки ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста

Теперь их шансы на одобрение займа минимальны. Однако в любом случае финансовые учреждения будут оценивать индивидуальные характеристики потенциального заемщика.

Отмечается, что в сложившихся условиях россияне указанной категории имеют меньше шансов на получение кредита, чем другие вероятные заемщики.

Ранее в Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведениям об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

