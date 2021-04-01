О риске брать займы у нелегальных кредиторов предупредили в Центробанке

О риске брать займы у нелегальных кредиторов предупредили в Центробанке. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев пояснил, что это может обернуться существенными имущественными потерями и даже поставить под угрозу здоровье заёмщика.

«Опасностей при займе у них может подстерегать масса. Начиная с того, что кредит будет выдан под процентную ставку, которая значительно превышает установленную Банком России для легальных участников финансового рынка, включая микрокредитные организации. Если взять деньги у нелегального кредитора, то риски того, что при просрочке будут применяться недопустимые способы взыскания, растут в геометрической прогрессии», – сказал Балычев.

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Для людей, которые собираются брать займ, нужно проверять, есть ли сведения о данной организации в реестре участников финансового рынка Центробанка. Сделать это можно через официальный сайт – все реестры размещены там. Займы в России могут выдавать банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы и сельскохозяйственные кредитные кооперативы. Все остальные, в частности – индивидуальные предприниматели – не имеют на это права, напоминает «Радио 1».

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что эти данные хорошо иллюстрируют реальные финансовые возможности россиян. «То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», – прокомментировал он.

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ФОТО: Радио 1
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