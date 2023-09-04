Банки начнут выдавать упрощённую льготную IТ-ипотеки с 9 сентября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций анонсировало начало выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов по упрощённым условиям с 9 сентября. С этой даты вступит в силу соответствующее постановление кабинета министров, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Приступить к выдаче ссуд на приобретения жилья смогут все кредитные учреждения, уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно правительственному документу, IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотeчный кредит без соблюдения требований к уровню минимальной зарплаты.

Специальная программа для специалистов в сфере информационных технологий на льготных условиях была запущена в прошлом году. Уровень ставки для таких заёмщиков составляет до 5% годовых.