Банки начнут выдавать упрощённую льготную IТ-ипотеки с 9 сентября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций анонсировало начало выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов по упрощённым условиям с 9 сентября. С этой даты вступит в силу соответствующее постановление кабинета министров, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Приступить к выдаче ссуд на приобретения жилья смогут все кредитные учреждения, уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно правительственному документу, IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотeчный кредит без соблюдения требований к уровню минимальной зарплаты.

Специальная программа для специалистов в сфере информационных технологий на льготных условиях была запущена в прошлом году. Уровень ставки для таких заёмщиков составляет до 5% годовых.

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Предельный размер кредита для жителей рeгионов – миллионников, который субсидируется государством, составляет 18 миллионов рублей, для остальных субъектов - 9 миллионов рублей. Величина первоначального взноса - от 15% стоимости жилья.

Между тем, спрос на загородную недвижимость в России резко подскочил. Это вызвано тем, что граждане ищут, куда вложить деньги, заработанные в рамках спецоперации. Такое пояснение в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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