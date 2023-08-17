«Ледниковый период»: В отрасли предрекли обвал спроса на ипотеку
Покупательский спрос станет еще меньше, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН заявила, что количество ипотечных сделок уменьшится после повышения ставок по ипотеке. Ранее сегодня ряд крупных банков пообещали поднять на 2 п.п. свои ипотечные продукты.
«Количество сделок определенно уменьшится. Люди раньше и так не особо брали ипотеку, а сейчас с выросшими процентами…. Покупательский спрос и был исчерпан, а сейчас станет еще меньше. Будут в основном обменные операции, когда кому-то надо разъехаться или съехаться, а прямые покупатели будут большой редкостью», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, осенью практически иссякнут ипотечные сделки.
«В августе-сентябре еще, может, какое-то оживление будет, но потом наступит такой холодный душ для рынка недвижимости, а после - ледниковый период, как это было прошлой весной. Сделок практически не было. Подорожание рабочей силы, инфляция, подорожание всего приведет к тому, что себестоимость первички вырастет. На вторичном рынке продавцы будут вынуждены снижать цены, так как выросла ипотека. Раньше они могли конкурировать с новостройками хотя бы потому, что у них квадратный метр дешевле был, но ипотека дешевле у застройщиков, а теперь получается, что слишком дорогая ипотека делает уже неинтересным выбор вторички. Первичка останется в приоритете также, так как осталась ипотека 7%», - заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала этого года, а в целом введено 24 миллиона «квадратов» жилья, сообщает «Радиоточка НСН».
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