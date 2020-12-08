Банки и операторы запустят систему по борьбе с телефонным мошенничеством

Крупнейшие банки и сотовые операторы начинают запускать антифрод-решения по борьбе с подменой злоумышленниками телефонных номеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Тинькофф Банка, Сбербанка и ВТБ.

«Тинькофф» стал одним из первых банков, кто решил использовать прототип антифрод-платформы. Технология объединяет разработки МТС, «МегаФона» и Tele2 с собственным программным обеспечением банка по противодействию мошенничеству.

Представители Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка также рассказали, что завершают работу над пилотными проектами и уже готовы запустить свои системы с разными операторами связи.