Банки и операторы запустят систему по борьбе с телефонным мошенничеством
Крупнейшие банки и сотовые операторы начинают запускать антифрод-решения по борьбе с подменой злоумышленниками телефонных номеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Тинькофф Банка, Сбербанка и ВТБ.
«Тинькофф» стал одним из первых банков, кто решил использовать прототип антифрод-платформы. Технология объединяет разработки МТС, «МегаФона» и Tele2 с собственным программным обеспечением банка по противодействию мошенничеству.
Представители Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка также рассказали, что завершают работу над пилотными проектами и уже готовы запустить свои системы с разными операторами связи.
Эксперты отмечают, что внедрение системы защиты от подменных номеров не станет панацеей от телефонного мошенничества. Генеральный директор дата-центров Oxygen Павел Кулаков в беседе с изданием заявил, что в 70% случаев мошенники не пытаются заменить свой номер на банковский, поэтому идентифицировать такой звонок невозможно. Специалист «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подчеркивает, что наиболее эффективным средством по борьбе с мошенничеством будет повышение грамотности банковских клиентов.
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