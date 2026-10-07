Ароматный джаз: Сергей Жилин пообещал «беспредел» на юбилейном концерте
Сергей Жилин рассказал в эфире НСН, что в джазовой музыке не существует стилей и направлений.
Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в интервью НСН раскрыл подробности юбилейного концерта в Москве, а также объяснил, существует ли «аромат джаза».
7 октября в галерее «Другое Дело» проходит торжественная презентация линейки интерьерных ароматов от Радио JAZZ 89.1 FM. Организаторы показали аромадиффузор, интерьерный спрей, ароматическое саше лимитированной серии. Аромат создан в коллаборации с премиальным брендом парфюмерии и косметики «Perfumes Stories». Жилин считает, что джаз сочетает в себе не один, а все возможные ароматы.
«Джаз невозможно идентифицировать с каким-то одним ароматом, потому что он многогранен и многолик. Все ароматы, которые существуют – это и есть джаз. Мало того, что в нем много стилей и направлений, так еще и много музыкантов, каждый из которых – очень разная история. Джаз – это может быть и баллада, и колыбельная, и какой-то быстрый джайв», - отметил музыкант.
23 октября Жилин отмечает 60-летие. Он сообщил, что на юбилейном концерте в Большом зале консерватории будут и классика, и «беспредел», и то, что никто никогда не делал.
«Там будет очень разнообразная и неожиданная программа. Мы начнем с Чайковского, сначала он прозвучит в джазовой обработке, это будет "Декабрь" и "Апрель. Подснежник" с оркестром. Затем я приглашу на сцену замечательную скрипачку, Аню Савкину, и мы с ней сыграем мой любимый концерт Чайковского для скрипки с оркестром в натуральном виде, без обработок, без ничего - то есть без микрофонов, колонок и так далее. Этот концерт идет 19 минут, мы играем только первую часть, а потом я поставил нашу же обработку "Песни Веденецкого гостя" из оперы "Садко" Римского-Корсакова. После этого пойдет минорная прелюдия Рахманинова – сначала в оригинальном виде, а потом в обработке. Затем "Элегия" в обработке, а потом "Светлый праздник" Рахманинова мы будем играть вдвоем с моим другом Владимиром Овчинниковым. Она абсолютно классическая, но настолько мощная и драйвовая, плюс я ее оркестровал. Вариация №18 "Рапсодии на тему Паганини" завершит первое отделение. А во втором отделении начнется беспредел, начнем его с диксиленда. Этим я хочу наглядно показать, что в музыке, по большому счету, не существует стилей и направлений. Я попробую это показать в одном концерте, этого никто не делал», - заинтриговал юбиляр.
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман ранее сообщил, что готовит новую совместную премьеру с Шаманом, которую представит 27 октября на концерте в Кремлевском дворце, приуроченном к его 65-летию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России поразили судно, которое доставляло грузы для ВСУ в порт Одессы
- «Сделка с дьяволом?» Астроном предупредил об эффекте из «Гравитации» из-за Starlink
- Глава Чечни Кадыров получил звание «Почетный архитектор России»
- Жители Молдавии подготовили петицию против решения властей о лечении бойцов ВСУ
- Ароматный джаз: Сергей Жилин пообещал «беспредел» на юбилейном концерте
- Президент США Трамп заявил, что скоро урегулирует девятую войну
- В МЧС назвали основную ошибку россиян при атаке БПЛА
- В 27 российских регионах уменьшились цены на бензин
- Неделями в кабине: Почему зумеры не идут в дальнобойщики за 250 тысяч рублей
- Футуролог Медведев предсказал «отключение» менопаузы в будущем