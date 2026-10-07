Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в интервью НСН раскрыл подробности юбилейного концерта в Москве, а также объяснил, существует ли «аромат джаза».

7 октября в галерее «Другое Дело» проходит торжественная презентация линейки интерьерных ароматов от Радио JAZZ 89.1 FM. Организаторы показали аромадиффузор, интерьерный спрей, ароматическое саше лимитированной серии. Аромат создан в коллаборации с премиальным брендом парфюмерии и косметики «Perfumes Stories». Жилин считает, что джаз сочетает в себе не один, а все возможные ароматы.