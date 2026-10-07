Президент США Трамп заявил, что скоро урегулирует девятую войну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что вскоре урегулирует еще одну, девятую по счету войну. Но не уточнил, какую именно. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп анонсировал разговор с Путиным и скорое завершение конфликта

Глава США рассказал о своих планах, говоря о собственных заслугах для получения Нобелевской премии мира.

По его словам, он урегулировал уже восемь войн. Еще одна уже на подходе. При этом Дональд Трамп не уточнил, какой конкретно конфликт планирует разрешить в ближайшее время.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон стремится завершить боевые действия на Украине. Причем вопрос о членстве Киева в НАТО на повестке дня сейчас не стоит, добавил он.

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ФОТО: AP / ТАСС
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