Глава Чечни Кадыров получил звание «Почетный архитектор России»

Руководителя южного региона наградили во время церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе Путина в Грозном.



По словам Хуснуллина, район в честь президента России задумали и спроектировали под личным контролем главы Чечни. Вице-премьер назвал его главным архитектором этих проектов.



Ранее руководитель Росгвардии Виктор Золотов наградил Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие».

