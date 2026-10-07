Глава Чечни Кадыров получил звание «Почетный архитектор России»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову знак «Почетный архитектор России». Об этом сообщает РИА Новости.

Руководителя южного региона наградили во время церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе Путина в Грозном.

По словам Хуснуллина, район в честь президента России задумали и спроектировали под личным контролем главы Чечни. Вице-премьер назвал его главным архитектором этих проектов.

Ранее руководитель Росгвардии Виктор Золотов наградил Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Чеченская РеспубликаМарат ХуснуллинРамзан КадыровНаграда

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