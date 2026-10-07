Жители Молдавии подготовили петицию против решения властей о лечении бойцов ВСУ

Авторы надеются, что окончательное решение по организации медпомощи и реабилитации бойцов ВСУ и других стран не будет приниматься без публичного обсуждения, предварительного уведомления и консультаций с гражданами.



Также жители просят предоставить сведения об источниках финансирования проекта, в том числе если выделят средства из госбюджета республики. Также молдаване требуют оценить возможные риски и трудности, которые решение может создать для граждан. Например, для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.



Авторы просят рассмотреть обращение и дать официальный публичный ответ по каждому из требований.

