Жители Молдавии подготовили петицию против решения властей о лечении бойцов ВСУ
Жители Молдавии создали петицию против решения местных властей о лечении украинских военнослужащих в медучреждениях республики. Они требуют обеспечить прозрачность этой инициативы и раскрыть источники ее финансирования. Информация об этом появилась на портале civic.md.
Авторы надеются, что окончательное решение по организации медпомощи и реабилитации бойцов ВСУ и других стран не будет приниматься без публичного обсуждения, предварительного уведомления и консультаций с гражданами.
Также жители просят предоставить сведения об источниках финансирования проекта, в том числе если выделят средства из госбюджета республики. Также молдаване требуют оценить возможные риски и трудности, которые решение может создать для граждан. Например, для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.
Авторы просят рассмотреть обращение и дать официальный публичный ответ по каждому из требований.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сделка с дьяволом?» Астроном предупредил об эффекте из «Гравитации» из-за Starlink
- Глава Чечни Кадыров получил звание «Почетный архитектор России»
- Жители Молдавии подготовили петицию против решения властей о лечении бойцов ВСУ
- Ароматный джаз: Сергей Жилин пообещал «беспредел» на юбилейном концерте
- Президент США Трамп заявил, что скоро урегулирует девятую войну
- В МЧС назвали основную ошибку россиян при атаке БПЛА
- В 27 российских регионах уменьшились цены на бензин
- Неделями в кабине: Почему зумеры не идут в дальнобойщики за 250 тысяч рублей
- Футуролог Медведев предсказал «отключение» менопаузы в будущем
- Гендиректора парка «Патриот» отправили под домашний арест по делу о взятке