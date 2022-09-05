Банк «Тинькофф» предупредил россиян о мошеннической схеме с автомобилями

По информации банка, злоумышленники создают группы в соцсетях, каналы в мессенджере Telegram, страницы в сервисах объявлений или сайты, якобы специализирующиеся на подборе, приобретении и таможенном оформлении автомобилей. Платформой «Тинькофф Защита» обнаружено более 400 таких каналов, однако их число постоянно меняется из-за удаления старых и появления новых мошеннических групп.

В кредитной организации предупредили, что преступники просят потенциальных жертв переводить аванс за доставку автомобиля, а после получения денег не выходят на связь и блокируют жертв. По словам представителей банка, в июле-августе 2022 года такие атаки выросли в четыре-пять раз по сравнению с началом года, а средний размер нанесённого пользователям ущерба составляет 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова попалась на уловки мошенников с банковскими картами.

