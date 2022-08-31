Дочь Пескова попалась на уловки мошенников с банковскими картами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами, сообщает РИА Новости.
В ходе марафона «Знание. Сила» он отметил, что сила убеждения мошенников порой побеждает разум. Песков рассказал, что дочь знала, как обезопасить себя в цифровом плане, но всё же не смогла устоять перед злоумышленниками.
«Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у неё с двух карточек сняли деньги», - подчеркнул он.
Представитель Кремля добавил, что службы безопасности банков хорошо отреагировали и вернули денежные средства.
Ранее глава департамента информационной безопасности Центробака РФ Вадим Уваров заявил, что регулятор предложил обязать банки в течение месяца возвращать россиянам деньги, переведённые на мошеннический счёт.
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