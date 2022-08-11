Банк «Тинькофф» обязали вернуть клиенту прибыль в 1,3 млн рублей

Из-за неправильного отображения курса клиент кредитной организации сумел выгодно поменять разные валюты. Однако банк решил, что эти операции причинили ему вред, полученные средства не могут считаться прибылью и списал со счёта клиента чуть более 1,28 млн рублей.

Суд встал на сторону клиента и обязал «Тинькофф» выплатить списанные средства, а также компенсировать моральный вред. Также банк заплатит 323 тысячи рублей штрафа, который будет взыскан в казну.

Ранее «Тинькофф» ввёл комиссию за обслуживание карточных счетов физических лиц в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

