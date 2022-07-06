«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября

В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры и усилий «оказалось недостаточно». В «Тинькофф» подчеркнули, что ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».

Ранее сообщалось, что «Тинькофф» будет оказывать услуги по проведению рублевых переходов за границу через Систему быстрых платежей (СБП), передает РИА ФАН. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT, напоминает RT.

