«Тинькофф» введет плату за обслуживание валютных счетов
Банк «Тинькофф» с 23 июня введет комиссию за обслуживание счетов в валюте. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Тинькофф с 23 июня 2022 года вносит изменения в условия по обслуживанию карточных счетов физических лиц в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках и вводит плату за обслуживание», — отмечается в сообщении.
Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у.е. в валюте счета.
Кроме того, «Тинькофф» разрешит открывать накопительные счете только в рублях.
«Существующие накопительные счета в USD и EUR будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на карточные счета клиентов в этих же валютах», — отмечает банк.
Ранее «Тинькофф» запустил свой электронный кошелек Tinkoff Pay, с помощью сервиса можно оплачивать покупки в онлайн-магазинах, напоминает Ura.ru.
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