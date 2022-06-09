«Тинькофф» введет плату за обслуживание валютных счетов

«Тинькофф с 23 июня 2022 года вносит изменения в условия по обслуживанию карточных счетов физических лиц в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках и вводит плату за обслуживание», — отмечается в сообщении.

Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у.е. в валюте счета.

Кроме того, «Тинькофф» разрешит открывать накопительные счете только в рублях.

«Существующие накопительные счета в USD и EUR будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на карточные счета клиентов в этих же валютах», — отмечает банк.

Ранее «Тинькофф» запустил свой электронный кошелек Tinkoff Pay, с помощью сервиса можно оплачивать покупки в онлайн-магазинах, напоминает Ura.ru.

