Банк России ввел лимиты на выдачу потребительских кредитов

Центробанк России запретил раздавать кредиты всем желающим, сообщает «РЕН ТВ».

Путин: Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников

Банк РФ установил лимиты на самые популярные займы – потребительские, которые обеспечивают кредитные учреждения максимальную прибыль и именно в этом сегменте больше всего отмечается просрочек.

Так регулятор решил бороться с закредитованностью россиян. Ограничения коснутся тех, у кого уже есть кредиты, которые «съедают» большую часть зарплаты. Также сократят выдачу займов со сроком погашения больше пяти лет.

Новые меры начнут действовать с 1 января 2023 года и пока рассчитаны на один квартал.

Банк России заявил о вероятности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КредитыЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры