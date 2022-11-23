Банк России ввел лимиты на выдачу потребительских кредитов
Центробанк России запретил раздавать кредиты всем желающим, сообщает «РЕН ТВ».
Банк РФ установил лимиты на самые популярные займы – потребительские, которые обеспечивают кредитные учреждения максимальную прибыль и именно в этом сегменте больше всего отмечается просрочек.
Так регулятор решил бороться с закредитованностью россиян. Ограничения коснутся тех, у кого уже есть кредиты, которые «съедают» большую часть зарплаты. Также сократят выдачу займов со сроком погашения больше пяти лет.
Новые меры начнут действовать с 1 января 2023 года и пока рассчитаны на один квартал.
Банк России заявил о вероятности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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