Путин: Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников

Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, но они потом превращаются в вечных должников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Симоньян: нужна не кредитная отсрочка, а кредитная амнистия

По его словам, пенсионерам легко дают кредиты, так как у них есть постоянный и стабильный доход.

«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить», - приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Владимир Путин призвал банки ответственнее подходить к выдаче кредитов гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссияДолгиПенсионеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры