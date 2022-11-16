Путин: Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников
Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, но они потом превращаются в вечных должников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
По его словам, пенсионерам легко дают кредиты, так как у них есть постоянный и стабильный доход.
«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить», - приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее Владимир Путин призвал банки ответственнее подходить к выдаче кредитов гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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