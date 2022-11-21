ЦБ заявил о рисках при росте закредитованности граждан
Банк России заявил о вероятности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан, передает РИА Новости.
В заявлении регулятора сказано, что проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, что в условиях структурной перестройки создает риски.
По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, но они потом превращаются в вечных должников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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