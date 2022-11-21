ЦБ заявил о рисках при росте закредитованности граждан

Банк России заявил о вероятности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан, передает РИА Новости.

В заявлении регулятора сказано, что проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, что в условиях структурной перестройки создает риски.

По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, но они потом превращаются в вечных должников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

