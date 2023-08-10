Банк «Ренессанс кредит» ввёл комиссию за внесение долларов и евро

Комиссию в размере 10% вводит банк «Ренессанс кредит» за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, нововведение начнет действовать с 16 августа.

В банке заверили, что в настоящее время комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует.

Ранее крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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