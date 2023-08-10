Банк «Ренессанс кредит» ввёл комиссию за внесение долларов и евро
10 августа 202321:33
Комиссию в размере 10% вводит банк «Ренессанс кредит» за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, нововведение начнет действовать с 16 августа.
В банке заверили, что в настоящее время комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует.
Ранее крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк «Ренессанс кредит» ввёл комиссию за внесение долларов и евро
- Врач Крючков предупредил о большей заразности штамма коронавируса «Эрис»
- Психолог Наумова рассказала о вреде и пользе курортных романов
- Автоэксперт: стоимость техобслуживания машин увеличится на 15%
- Вирусолог Волчков предрек осеннюю волну COVID-19 в России
- В ЛДПР не стали комментировать иск Эйдельштейна о признании сыном Жириновского
- Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума
- Директор Гогунского: Актера не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии
- В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии
- Президент Польши признал неспособность ВСУ провести успешное наступление
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru