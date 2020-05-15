«Банальный недосмотр». Названа причина детской смертности на самоизоляции
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН прокомментировала печальную статистику.
С начала года в Подмосковье погибло более 60 детей, половина этих смертей зафиксирована во время действия режима самоизоляции. Такие цифры озвучила в эфире НСН уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что предоставленная статистика касается детской смертности, произошедшей в результате различных несчастных случаев.
«С начала года в Подмосковье по разным причинам мы потеряли 67 детей, за период самоизоляции почти 30. 202 ребенка были травмированы. За период самоизоляции 100 детей получили травмы различной степени тяжести. Случаи гибели детей никак не связаны с коронавирусом. Большинство этих случаев - это следствие недосмотра со стороны взрослых. Несмотря на то, что дети в условиях режима самоизоляции постоянно должны находиться в поле зрения родителей, в Московской области из окон выпало 10 детей, 1 ребенок погиб. Если сравнивать динамику детского травматизма с аналогичным периодом прошлого года, то она практически не изменилась. 16 детей с начала года выпали из окон, 2 погибли. В прошлом году эта цифра была больше - 25 детей выпало из окон, а погибших в прошлом году было 7. С начала года из дома ушли 144 ребенка», - добавила она.
Ксения Мишонова отметила, что необходимо пристально следить за детьми и не оставлять их без присмотра даже в собственной квартире.
«Когда мы говорим о профилактике детского травматизма и гибели детей, мы имеем ввиду, что дети все время должны быть под присмотром взрослых. Наша обеспокоенность их безопасностью не должна ни коем образом притупляться. Мы могли бы спасти большинство детей, занимаясь с ними, не спуская с них глаз. Хотя понятно, что это не всегда получается, но надо стараться. Мы бы очень хотели, чтобы статистика травматизма и гибели детей сокращалась», - заключила детский омбудсмен.
Ранее НСН писала, что за время действия режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, на московскую «горячую линию» для оказания психологической помощи поступило более 15 тысяч обращений. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, самоизоляция стала беспрецедентной мерой, которая привела к нарушению ритма жизни людей.
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