«Банальный недосмотр». Названа причина детской смертности на самоизоляции

С начала года в Подмосковье погибло более 60 детей, половина этих смертей зафиксирована во время действия режима самоизоляции. Такие цифры озвучила в эфире НСН уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что предоставленная статистика касается детской смертности, произошедшей в результате различных несчастных случаев.

«С начала года в Подмосковье по разным причинам мы потеряли 67 детей, за период самоизоляции почти 30. 202 ребенка были травмированы. За период самоизоляции 100 детей получили травмы различной степени тяжести. Случаи гибели детей никак не связаны с коронавирусом. Большинство этих случаев - это следствие недосмотра со стороны взрослых. Несмотря на то, что дети в условиях режима самоизоляции постоянно должны находиться в поле зрения родителей, в Московской области из окон выпало 10 детей, 1 ребенок погиб. Если сравнивать динамику детского травматизма с аналогичным периодом прошлого года, то она практически не изменилась. 16 детей с начала года выпали из окон, 2 погибли. В прошлом году эта цифра была больше - 25 детей выпало из окон, а погибших в прошлом году было 7. С начала года из дома ушли 144 ребенка», - добавила она.