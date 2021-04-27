Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с COVID-19
США добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — цитирует Байдена ТАСС.
Как отметил глава государства, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем предоставить вакцины от коронавируса и технологии их производства странам, нуждающимся в препаратах для борьбы с инфекцией.
Кроме того, Байден сообщил, что США собираются поставить необходимые медикаменты Индии, столкнувшейся с резким ростом уровня заболеваемости COVID-19. Американский лидер обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в частности, обговорив сроки поставок вакцин от коронавируса.
Ранее Байден заявлял, что в Соединенных Штатах сделали 200 млн прививок против коронавируса за первые сто дней его президентства.
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