Байден: В США сделали 200 млн прививок

Байден напомнил, что он изначально ставил цель в 100 млн прививок за сто дней, но после того как эта цель была достигнута в середине марта, была установлена новая цель в 200 млн прививок. Отмечается, что на текущий момент Байден находится в власти 92 дня с даты инаугурации.

Президент также отметил, что вакцинация доступна сегодня бесплатно всем американцам, достигшим 16 лет. По информации Байдена, более 80% граждан США старше 65 лет уже получили по крайней мере первую дозу.