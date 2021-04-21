Байден: В США сделали 200 млн прививок

Президент США Дож Байден заявил, что в США сделали 200 млн прививок за первые сто дней его нахождения у власти. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден напомнил, что он изначально ставил цель в 100 млн прививок за сто дней, но после того как эта цель была достигнута в середине марта, была установлена новая цель в 200 млн прививок. Отмечается, что на текущий момент Байден находится в власти 92 дня с даты инаугурации.

Президент также отметил, что вакцинация доступна сегодня бесплатно всем американцам, достигшим 16 лет. По информации Байдена, более 80% граждан США старше 65 лет уже получили по крайней мере первую дозу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
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