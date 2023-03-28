Баден-Баден отказался от побратимства с Сочи
28 марта 202315:37
Немецкий город Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи, заключенный в 2013 году, сообщают СМИ со ссылкой на городскую администрации российского курорта.
Отмечается, что осуществление двусторонних проектов городов также приостановлено.
Немецкие издания сообщают, что такое решение властей Баден-Бадена связано с российской спецоперацией на Украине.
Ранее сообщалось, что Донецк стал городом-героем, побратимом Симферополю.
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28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru