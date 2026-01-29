Чемпион мира по боксу Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии

Ранее власти 305-го округа США объявили 31-летнего спортсмена в розыск за нанесение побоев, незаконное лишение свободы и попытку похищения. К правоохранителям обратилась женщина, у которой были близкие отношения с Дэвисом, по ее словам, в октябре Дэвис напал на нее во время работы в заведении. Женщине удалось убежать.

Позднее она подала на боксера в суд, обвинила его в избиении и потребовала компенсации. Правоохранители выдали ордер на арест Дэвиса.

Боксера задержали в Майами, он был доставлен в полицейский участок Майами-Гарденс.

