Бабушка объяснила сигнал SOS внучки в телеэфире

По словам Галины Геннадьевны, внучка знала, что означает этот жест. Они с бабушкой обсуждали его порядка года назад после того, как девочка увидела сигнал в соцсети Тик-Ток.

Бабушка отметила, что внучка развита не по годам, поэтому воспользовалась возможностью показать этот жест в эфире.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала в эфире НСН не оставаться в стороне при возникновении каких-либо сомнений в благополучии ребенка, напоминает «Радиоточка НСН».

