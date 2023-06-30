Бабушка объяснила сигнал SOS внучки в телеэфире

Бабушка девочки, которая подала сигнал о помощи прямо во время репортажа передачи «Мужское и Женское» на Первом канале объяснила произошедшее в беседе с KP.RU.

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По словам Галины Геннадьевны, внучка знала, что означает этот жест. Они с бабушкой обсуждали его порядка года назад после того, как девочка увидела сигнал в соцсети Тик-Ток.

Бабушка отметила, что внучка развита не по годам, поэтому воспользовалась возможностью показать этот жест в эфире.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала в эфире НСН не оставаться в стороне при возникновении каких-либо сомнений в благополучии ребенка, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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